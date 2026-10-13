13/10/2026 16:00

《中國要聞》首8月中國服務進出口總額5.07萬億元，同比增7.9%

《經濟通通訊社13日專訊》中國商務部公布，2026年1-8月，中國服務進出口總額50701.6億元（人民幣，下同），同比增長7.9%，增速較首7月回落0.4個百分點。其中，出口19996.1億元，增長14.8%，回落2.3個百分點；進口30705.5億元，增長3.8%，擴大0.6個百分點。服務貿易逆差10709.4億元，同比縮小1451.2億元。



主要呈現以下特點：旅行和運輸服務出口對整體服務出口增長的貢獻率近50%。1-8月，旅行服務出口2751.7億元，增長15.3%，運輸服務出口4202.6億元，增長28.2%。旅行和運輸服務出口對整體服務出口增長的貢獻率分別為14.1%和35.8%。



知識密集型服務出口佔比超過一半。1-8月，知識密集型服務進出口22314億元，增長6.6%，佔服務進出口總額的44%。知識密集型服務出口10744.7億元，增長10.9%，佔服務出口額的53.7%；其中，個人文化和娛樂服務、金融服務增長最快，增速分別為66%和21.6%。知識密集型服務進口11569.3億元，增長2.8%，佔服務進口額的37.7%。(sl)