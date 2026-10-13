13/10/2026 09:18

【中東戰火】胡塞武裝再襲沙特首都機場，沙特空襲也門逾百次，也門政府軍擊斃近千胡塞武裝人員

《經濟通通訊社13日專訊》也門胡塞武裝與沙特阿拉伯的衝突持續。胡塞武裝周一（12日）表示，當天再向沙特首都利雅德的哈立德國王國際機場發射一枚彈道導彈，並用無人機攻擊沙特西南部一處空軍基地。



胡塞武裝發言人薩雷亞在社交平台稱，導彈和無人機都命中目標，再次警告國際航空公司及旅客不要使用沙特境內的機場和領空。哈立德國王國際機場將關閉期限延長至周六（17日），沙特全境航班取消率達46.4%。



沙特則對也門首都薩那，以及焦夫、塔伊茲等省發動119次空襲及導彈打擊。沙特主導的多國聯軍亦稱，當天攔截並摧毁了胡塞武裝向沙特西南部海米斯穆謝特發射的兩枚彈道導彈。



另外，也門政府軍發言人努扎伊利周一發聲明，政府軍在過去24小時內重創胡塞武裝，對其軍事目標實施1879次打擊，擊斃約950人，壓制胡塞武裝火力點，擾亂其指揮控制和補給體系。(rc)