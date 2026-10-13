13/10/2026 10:26

【俄烏開戰】「能源停火」後烏指摘俄繼續攻擊，特朗普：澤連斯基和普京須共同努力結束戰爭

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普周日（11日）稱俄烏即時起進入「能源停火」(energy ceasefire)狀態，惟烏克蘭指摘俄方未有停止攻擊。特朗普周一（12日）表示，俄烏都違反了他所說的「能源停火」，敦促烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京必須共同努力結束戰爭。



特朗普在白宮表示：「澤連斯基和普京應當會面，結束這場荒謬的戰爭。」當記者問及是否俄烏雙方都同意「能源停火」時，特朗普說「他們都同意，因為我說他們同意了。」



特朗普認為澤連斯基應專注於與俄羅斯達成協議，而不是談論協議。他又指普京比澤連斯基更想達成協議。



澤連斯基對霍士新聞表示，在特朗普宣布「能源停火」後，烏方沒有攻擊俄方，但俄羅斯攻擊了烏方6處能源設施，包括汽油站、能源基建等，「這就是普京給特朗普的答案」。(rc)