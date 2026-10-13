13/10/2026 10:58

【外圍經濟】IMF小幅上調今年世界經濟增長預期至3.1%，全球通脹料升至4.7%

《經濟通通訊社13日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行集團秋季年會周一（12日）在泰國曼谷揭幕。IMF周二發布《世界經濟報告》，小幅調高2026年世界經濟增長預期至3.1%，較7月預測值高0.1個百分點。



今年全球通脹預估為4.7%，與7月預測相同。2027年預估降至4.1%，高於上次更新時的4%。



IMF表示，人工智能(AI)投資熱潮對部分經濟體的提振，抵消了中東衝突的拖累。IMF稱，將石油供應改為繞過霍爾木茲海峽，以及釋放戰略能源庫存，有助遏制美伊戰爭對油價的影響。過去6個月，全球增長經受住了中東衝突考驗，表現好於先前擔憂。



不過IMF亦警告，隨著緊急石油庫存不斷減少、政府預算捉襟見肘，如果不加強供應能力並補充政策緩衝，全球經濟可能很快測試韌性的極限。



IMF並預測2027年全球經濟增長率為3.4%，與7月預測持平，但同時警告全球經濟「風險偏向下行」，中東長期僵局或進一步升級的威脅，恐將導致能源和食品價格上漲。(rc)