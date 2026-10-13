13/10/2026 16:23

【ＡＩ】SK海力士收跌10%，三星電子跌逾7%，拖累韓國KOSPI股指重挫

《經濟通通訊社13日專訊》全球半導體股票進一步下跌，對來自中國企業的競爭和AI交易過熱的擔憂加劇，以晶片股為主的韓國KOSPI綜合股價指數周二一度重挫逾7%，收市下跌5.46%。



三星電子盤中曾跌超過8%，收跌7.39%；SK海力士收市更跌10%，雙雙拖累KOSPI指數。中國科創50指數一度下跌3.60%，日本快閃記憶體生產商鎧俠收市跌逾13%，美國晶片製造商股價隔夜也告跌。



博通CEO陳福陽將市場氛圍與賭場相提並論，又形容很多被AI熱潮吸引的投資者如同賭徒，「根本不知自己投資甚麼」。他並警告AI基礎設施建設融資將是個關鍵問題，現時高利率開始衝擊依靠大規模舉債的交易，威脅一度火熱的IPO市場。



Fibonacci Asset Management Global行政總裁Jung In Yun則表示，中國記憶體製造商長鑫在新型內存架構方面取得技術突破，令有同類研發的三星電子「光芒被掩蓋」，打擊市場情緒。(rc)