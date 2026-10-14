14/10/2026 08:10

《國金頭條》道指收市挫180點，記憶體晶片股受壓

《經濟通通訊社14日專訊》美股周二(13日)全線向下，記憶體晶片股遭拋售，加上大型銀行業績表現參差，拖累大市回落。道指一度升逾460點，其後轉跌近180點，結束連續3個交易日升勢；標指近乎持平，納指則跌約0.2%。投資者同時觀望美國9月通脹數據，以評估聯儲局未來利率走向。



道指收市跌180.45點，或0.35%，報51670.1點；標指跌1.79點，或0.02%，報7805.45點；納指跌41.52點，或0.15%，報27204.38點。



美國第三季度業績期展開，大型銀行成為市場焦點。摩根大通(US.JPM)第三季度盈利及收入均低於市場預期，收市跌0.9%。富國銀行(US.WFC)收入亦遜於分析師預期，股價跌3.1%。



科技股方面，記憶體晶片股成為大市主要沽壓來源。美光科技(US.MU)股價跌約3.6%，西部數據(US.WDC)跌1.6%，SK海力士(US.SKHY)ADR則挫3.2%。



大型科技股方面，SpaceX(US.SPCX)跌4.2%，特斯拉(US.TSLA)跌0.7%，英偉達(US.NVDA)升近1%，Meta(US.META)升2.6%，蘋果(US.AAPL)盤中一度創下新高，收市微升0.1%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOG)升0.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.4%。



市場焦點轉向本周公布的美國9月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)。美國債息仍處於偏高水平，投資者正評估通脹壓力、能源價格及美國經濟增長對利率前景的影響。



*美匯指數自近期高位回落*



外匯市場方面，美匯指數自近期高位回落，報約102.18，跌約0.3%。美元兌日圓回落，日圓受日本通脹數據及市場對日本央行進一步加息的預期支持。美元兌日圓一度報158.64附近，其後跌至158.29，下跌0.2%。歐元兌美元回升，匯價升0.4%至1.12，反映美元自18個月高位回落，為歐元帶來支持。



貴金屬方面，現貨金周二偏軟，跌0.2%，報每盎司4161美元；紐約期金跌0.1%，報每盎司4183美元。



國際油價走勢分歧，紐約期油升1.2%，報每桶94.91美元，布蘭特期油跌0.1%，報每桶106.5美元。市場繼續評估中東地緣政治局勢對原油供應的影響，以及俄羅斯柴油供應增加的可能性。(rc)