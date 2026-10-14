14/10/2026 10:43

【數據解讀】海關總署：中國四季度進出口持續增長有基礎、有支撐

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就今年前三季度進出口情況舉行新聞發布會，海關總署新聞發言人、副署長王軍表示，前三季度，中國外貿有效應對外部衝擊挑戰，保持了良好發展勢頭。儘管當前國際形勢變亂交織、各種風險挑戰層出不窮，但中國外貿發展的動力和活力增強、韌性彰顯。四季度進出口持續增長有基礎、有支撐。



王軍指出，前三季度，中國裝備製造業引領作用突出，貢獻了近9成的出口增量。中間品佔出口總值比重超過一半，有效發揮全球產供鏈「穩定錨」作用。出口產品向智向綠，集成電路出口增長99.1%，電動汽車、鋰電池、風力發電機組及其零件等綠色產品分別增長72.3%、36.4%和22.4%。



前三季度，中國進口增速快於出口5.9個百分點。得益於中歐班列和西部陸海新通道建設，中西部地區對外開放步伐明顯加快，中部地區進出口增長20.5%，西部地區增長25.7%。