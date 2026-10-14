14/10/2026 08:26

【外圍經濟】蘋果推299美元HomeView智能家居螢幕

《經濟通通訊社14日專訊》蘋果(US.AAPL)周二（13日）公布智能家居新品，推出HomeView智能家居螢幕及新一代Apple TV 4K，兩款產品均以人工智能助理Siri AI為核心，並定於11月13日上市。



HomeView配備7吋Liquid Retina螢幕，設有桌面及壁掛版本，售價同為299美元。設備整合娛樂、FaceTime通話及智能家居控制功能，並可透過人臉識別最多6名家庭成員，提供個人化內容。產品即日起接受預訂，但暫不在歐盟推出，原因是Siri AI目前未能在歐盟的iOS系統提供。



新款Apple TV 4K同樣於即日起接受預訂，售價299美元，搭載A19晶片及AI版Siri，配備遠場收音咪，支援免提語音控制，並可協助管理智能家居裝置及整理保安鏡頭通知。(rc)