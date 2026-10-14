14/10/2026 09:44

【ＡＩ】OpenAI沙特員工在公司機密會議室安裝竊聽設備被捕

《經濟通通訊社14日專訊》OpenAI周二（13日）表示，在公司辦公室的高階主管會議室內發現隱蔽精密錄音設備，並首次利用自家AI技術分析設備來源，成功查明並鎖定涉案員工。



涉案的35歲沙特阿拉伯公民阿爾福贊(Abdulrahman Alfozan)已於10月9日被捕，被控利用電子設備截獲口頭通訊。



美國司法部指出，該會議室經常涉及高度機密的技術、商業及戰略信息討論。經檢方指控，涉案員工曾利用生產力工具及聊天機械人查詢會議室資料及隱藏錄音設備指令。OpenAI表示，未發現證據顯示模型權重、源代碼或客戶資料被篡改，涉案員工已被即時解僱，聯邦調查局正繼續調查。(rc)