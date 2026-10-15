24,055.64
-258.53
(-1.06%)
4,061.20
-113.27
(-2.71%)
3,707.48
-59.75
(-1.586%)
4,166.01
-51.67
(-1.225%)
11,816.79
-293.80
(-2.426%)
81,514.9900
-167.0300
(-0.204%)
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15/10/2026 09:14
美匯指數報102.184，美國9月CPI按年升3.7%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.184
|102.553
|-0.369
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.71/75
|157.94/98
|158.31/35
|歐元/美元
|1.1204/08
|1.1194/98
|1.1158/62
|英鎊/美元
|1.3241/45
|1.3230/34
|1.3193/97
|美元/瑞郎
|0.8295/99
|0.8315/19
|0.8348/52
|美元/加元
|1.4201/05
|1.4210/14
|1.4237/41
|澳元/美元
|0.6955/59
|0.6977/81
|0.6971/75
|紐元/美元
|0.5607/11
|0.5607/11
|0.5591/95
|美元/人民幣
|6.6965/69
|6.6961/65
|6.6930/34
|美元/港元
|7.8471/75
|7.8478/82
|7.8483/87
上述報價只供參考用