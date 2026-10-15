15/10/2026 13:35

【ＡＩ】黃仁勳：客戶如不安全開發AI軟件，英偉達會停供晶片

《經濟通通訊社15日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳表示，假如客戶正在開發不安全的人工智能(AI)軟件，他會停止向其供應晶片，但目前沒有必要如此擔憂AI。



黃仁勳受訪時被問及會否停止向不負責任的開發商供貨，黃仁勳表示「這是一個假設性問題，但答案是肯定的」，不過會先與對方進行溝通。他說，「其他公司如何使用我們的技術，我們能作出的評判也是有限」。



黃仁勳表示，安全擔憂是AI行業成長過程中出現的陣痛之一，但認為AI軟件可以得到控制並安全部署。他說，目前存在的一些擔憂是「自己造成的」，整個行業在解釋AI好處方面做得「非常糟糕」，並指應該加快將防控技術整合到AI系統中。(yc)