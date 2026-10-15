15/10/2026 11:26

《駐京專電》潘功勝出席中國與海合會央行行長會，雙方將續推進本幣合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》人民銀行行長潘功勝14日在泰國曼谷出席中國與海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）成員國第四次央行行長會議。各方圍繞投資往來、跨境支付、深化中國人民銀行與海合會國家央行合作等議題進行了深入交流。



*深化跨境支付合作，拓展雙向投資*



與會各國央行行長表示，中國與海合會國家經貿和金融聯繫密切。當前國際形勢複雜多變，進一步深化雙方經濟金融合作具有重要意義。雙方將繼續推進本幣合作，深化跨境支付合作，拓展雙向投資，加強金融市場基礎設施聯通，並在國際經濟金融事務中加強溝通協調。



會議期間，潘功勝分別會見了阿聯酋央行行長哈立德、卡塔爾央行行長班達爾、阿曼央行行長艾哈邁德和財長蘇爾坦，就雙邊金融合作等議題交換了意見，並與卡塔爾央行行長續簽了雙邊本幣互換協議。