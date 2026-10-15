24,059.55
-254.62
(-1.05%)
4,060.69
-113.78
(-2.73%)
3,707.48
-59.75
(-1.586%)
4,166.01
-51.67
(-1.225%)
11,816.79
-293.80
(-2.426%)
81,567.0100
-115.0100
(-0.141%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
最佳銀行兌換
4,145.4700
+33.8000
+0.822%
15/10/2026 15:10
澳元兌美元報0.6939，澳洲9月失業率維持4.7%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.160
|102.553
|-0.393
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.89/93
|157.89/93
|158.31/35
|歐元/美元
|1.1206/10
|1.1212/16
|1.1158/62
|英鎊/美元
|1.3242/46
|1.3239/43
|1.3193/97
|美元/瑞郎
|0.8303/07
|0.8298/02
|0.8348/52
|美元/加元
|1.4211/15
|1.4213/17
|1.4237/41
|澳元/美元
|0.6937/41
|0.6947/51
|0.6971/75
|紐元/美元
|0.5611/15
|0.5611/15
|0.5591/95
|美元/人民幣
|6.6929/33
|6.6924/28
|6.6930/34
|美元/港元
|7.8476/80
|7.8476/80
|7.8483/87
上述報價只供參考用