15/10/2026 09:24

【外圍經濟】預期聯儲局10月按兵不動，著名經濟學家：12月恐加息50個基點

《經濟通通訊社15日專訊》美國公布9月消費者物價指數（CPI）數據，花旗經濟學家表示核心CPI「遠高於我們和共識預期」，預測聯儲局12月會議會加息。另有經濟學家甚至預計，聯儲局可能會在12月考慮更大幅度、達50個基點的加息。



花旗經濟學家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在報告中稱，預期聯儲局在10月會按兵不動，但在12月加息25個基點，之後將維持利率不變，直到明年6月開始減息，預料全年減息三次。



曾經最早預測9月加息的著名經濟學家、Prestige Economics總裁Jason Schenker，大膽預測聯儲局12月加息50個基點。他指出，在10月和12月會議之間還有兩份就業報告和另一份CPI數據，可為聯儲局決策提供基礎，「如果他們發現25個基點無作用，我認為他們或會加息50個基點」。



他認為，聯儲局在9月加息後可能「讓政策效果稍作喘息」，再於12月考慮更大幅度加息。若12月出現更大幅度加息，明年初可能暫停進一步加息。如果12月僅加息25個基點，明年第一季度再加息的可能性較大。(rc)