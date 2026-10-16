16/10/2026 08:35

【開市Ｇｏ】美生產物價遠超預期，IEA加快釋油，贛鋒盈利增長邊際放緩

【要聞盤點】



1、美股周四（15日）反彈，道指升逾1%，標指及納指亦錄得升幅。市場資金有由高估值科技股轉向其他板塊的跡象，但人工智能相關股份仍然受壓，反映投資者對AI基建投資回報、企業融資成本及行業估值的憂慮未除。道指收市升556.21點，或1.08%，報52177.69點；標指升25.12點，或0.33%，報7744.06點；納指收市升20.16點，或0.08%，報26713.03點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報65281.5點，低開15點。



2、美國9月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升1.3%，遠高於市場預期，創2022年以來最大單月升幅；按年升幅擴大至6.3%，高於市場預期。核心PPI按月上升0.7%，按年升5%，均超出預期。



3、AI雲服務商CoreWeave(US.CRWV)的信用違約掉期升至盤中紀錄新高，反映五年內債務違約概率達60%。英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳表示，CoreWeave財務實力持續改善，英偉達毋須為其提供財務兜底支持。



4、美國克利夫蘭聯儲行長哈馬克表示，如果公眾的通脹預期出現顯著惡化，聯儲局可能需要更積極地加息。舊金山聯儲行長表示，愈來愈擔心通脹的頑固性。



5、國際能源署表示，成員國同意盡快向市場投放逾2000萬桶柴油，並加快釋放今年3月承諾的剩餘1億桶石油儲備。據悉美國官員私下游說其他成員國，希望各方承諾額外釋放至少1億桶儲備油。



6、美國勞工部公布，截至10月10日當周新領失業救濟人數按周增加1000人，至19.9萬人，低於市場預期的20萬人；前值修訂為19.8萬人。



7、中國人民銀行行長潘功勝在G20央行和財長會議上警示金融脆弱性，重申全球失衡不能依靠匯率調節，人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策。



8、對於中國經濟，財政部長藍佛安表示，今年是中國「十五五」規劃開局之年，將精準有效實施更加積極的財政政策。



9、歐盟在與中國達成油電車進口量協議後，據悉正在評估對更多中國商品實施進口配額的方案，範圍囊括化學品和機械行業；此外，歐盟還在醞釀貿易威懾工具，擬必要時切斷中國商品的市場准入。



10、特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克在社交平台X發文稱：「China will be making a LOT of RAM in 2028」，回應韓國媒體有關記憶體產業前景的評論。該評論警告全球新增產能陸續投產，記憶體市場或於2029年出現供過於求。



11、Anthropic披露第三季連續兩個季度實現經調整後盈利，但營收按季只增長45%至168億美元，增幅不及第二季的翻倍以上速度。路透消息稱，在公司披露最新財務數據後，一些現有投資者及潛在的IPO投資者考慮降低對Anthropic企業估值的預測。



12、市場研究機構Gartner發表預測，若業界維持目前投資步伐，截至2030年，逾3.5萬億美元AI基建投資或面臨資產減值風險。



13、市建局位於紅磡的土瓜灣道/榮光街發展計劃，邀請28間發展商入標，將於11月11日中午12時截標。



【焦點股】



息口敏感股：新鴻基地產(00016)、紫金礦業(02899)、東方航空(00670)

- 美國9月PPI創逾四年來最大升幅，遠超市場預期



AI相關股：智譜(02513)、阿里巴巴(09988)、華虹半導體(01347)、聯想(00992)

- AI雲服務商CoreWeave的信用違約掉期升至盤中紀錄新高

- 黃仁勳稱CoreWeave無需英偉達財務兜底



兆易創新(03986)

- 馬斯克警告記憶體產能過剩風險



內銀股：建行(00939)、中行(03988)、農行(01288)、工行(01398)

- 人行行長潘功勝指將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策



贛鋒鋰業(01772)

- 第三季盈利7.6億元人民幣升36%，首三季盈利升195倍



大族數控(03200)

- 首三季盈利逾15億元人民幣升2倍，營業收入升1倍



江波龍(09976)

- 料第三季扣非經常損益盈利最多逾47億元人民幣，升10倍



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 國際能源署加快釋放剩餘1億桶石油儲備



中國國航(00753)

- 9月載客量1400萬人次按年增3%，首三季載客量升近5%



南方航空(01055)

- 9月載客量1443萬人次按年增1.7%，首三季載客量升1%



東方航空(00670)

- 9月載客量1249萬人次升4%，首三季載客量升1%



創夢天地(01119)

- 擬折讓逾10%配股淨籌5663萬元，投入AI智能體與遊戲研發



上海復旦(01385)

- 料首三季盈利最多逾11億元人民幣，按年升2.5倍



黑芝麻智能(02533)

- 核心員工擬11月底前斥最多5000萬元增持股份







【油金報價】



紐約期油下跌0.41%，報97.57美元/桶



布蘭特期油下跌0.35%，報105.69美元/桶



黃金現貨下跌0.35%，報4156.20美元/盎司



黃金期貨上漲0.16%，報4176.75美元/盎司