24,186.83
+124.11
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
1,331.2000
-9.6100
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16/10/2026 15:04
紐元兌美元報0.5653，新西蘭9月製造業PMI升至56.3
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.844
|102.003
|-0.159
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.90/94
|157.82/86
|157.97/01
|歐元/美元
|1.1234/38
|1.1223/27
|1.1220/24
|英鎊/美元
|1.3310/14
|1.3295/99
|1.3273/77
|美元/瑞郎
|0.8259/63
|0.8268/72
|0.8264/68
|美元/加元
|1.4172/76
|1.4183/87
|1.4184/88
|澳元/美元
|0.6948/52
|0.6940/44
|0.6918/22
|紐元/美元
|0.5651/55
|0.5648/52
|0.5621/25
|美元/人民幣
|6.6880/84
|6.6892/96
|6.6913/17
|美元/港元
|7.8476/80
|7.8476/80
|7.8472/76
上述報價只供參考用