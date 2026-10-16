16/10/2026 11:42

【ＡＩ】興業銀行香港分行完成香港金管局第二期生成式人工智能沙盒測試

《經濟通通訊社16日專訊》興業銀行香港分行「大語言模型輔助可疑交易監控案件調查場景」用例，順利完成香港金管局第二期生成式人工智能(GenA.I.)沙盒驗證，並獲得監管機構正式認可。此舉標誌著興業銀行香港分行在智慧風控與合規技術領域的創新探索取得關鍵突破，為生成式人工智能在區域金融風控場景的負責任應用樹立了標桿。



興業銀行香港分行於2025年10月獲選參與該沙盒計劃，以「可疑交易監控智能輔助」為切入點，深入探索大語言模型在反洗錢調查流程中的落地應用，旨在通過科技賦能重塑合規調查流程，顯著提升業務處置能力。



興業銀行香港分行負責人表示，此次參與GenA.I。沙盒，為該行在監管閉環環境下驗證模型穩定性、數據安全性及風險可控性提供實踐契機，也為後續深化合規科技應用積累了扎實經驗。未來該行將繼續在監管機構指導下，穩步推動人工智能技術在風險可控的前提下，在合規領域的深耕與落地。(bi)