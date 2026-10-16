16/10/2026 16:38

【ＡＩ】中國商務部：擬禁出口AI驅動惡意代碼生成與變異技術，確保AI處於人類控制之下

《經濟通通訊社16日專訊》中國商務部、科技部今日發布公告，就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，並對相關技術出口實施臨時登記管理。此次公開徵求意見涉及擬增列的人工智能、生物醫藥、光伏三個領域40項技術，當中擬禁止出口技術14項，包括「人工智能驅動的惡意代碼生成與變異技術」；擬限制出口技術26項，包括「人工智能輔助漏洞挖掘技術」。



商務部發言人表示，此次擬將人工智能大模型、智能體、算力集群、信息處理相關23項關鍵技術增列至《目錄》，主要有以下考慮：



一是確保人工智能技術安全可控。人工智能引發的各類內生和衍生風險已引起全球各國的高度關注。此次擬列管的人工智能自主驅動惡意代碼生成與變異技術等，可被用於攻擊國家關鍵信息基礎設施、國防軍工、核心政務等敏感系統，或用於繞過國家安全防禦體系。若被非國家行為體或惡意實體獲取，可能對國家安全和人類共同安全造成危害。中國政府對這類技術實施必要管理，目的是築牢安全底線，防範濫用惡用，確保人工智能始終處於人類控制之下，推進人工智能國際治理。



*AI類技術開源、境外自建自營算力中心等基本實現「即報即出」*



二是鼓勵開源開放、合作共享。中國政府致力於讓人工智能成為促進共同繁榮、維護共同安全的一個重要動力源。為支持構建人工智能開源創新生態體系，對人工智能類技術開源、中國企業在境外自建自營算力中心、赴境外開展芯片流片製造、利用境外資源開展聯合研發、參與國際標準制定等情形的技術出口，適用自動許可等便利措施，基本實現「即報即出」；對已通過開源、發表學術論文等方式進入公共領域的相關技術，擬不納入出口管理範圍，為人工智能技術國際交流合作創造良好環境。



需要特別指出的是，中方主張在相互尊重、平等互利基礎上，與各國開展人工智能對話合作，共同應對人工智能技術擴散和失控風險。中方支持全球南方國家加強人工智能能力建設，彌合數智鴻溝，促進可持續發展。對於世界人工智能合作組織成員間開展能力建設國際合作、技術共享和規則共建所需的技術出口，將提供更多便利和支持。



*判別「出海」是否屬管制範圍，核心在於是否向境外轉移限制技術*



對於《目錄》正式實施後，人工智能大模型在海外本地化部署、向境外提供模型調用等各類「出海」形式，是否屬於技術出口管理範圍，發言人稱，判別具體「出海」情形是否屬於技術出口管理的範圍，核心在於是否涉及限制類技術從中國境內向境外轉移。



發言人表示，此次納入監管的人工智能技術範圍精準有限，有關措施正式實施後，絕大部分人工智能技術仍可以自由出口。對於納入限制類的人工智能技術，開展海外本地化部署，屬於技術出口管理範圍；如果部署在海外自有雲等風險相對可控的情形下，可適用自動許可等便利措施。對於企業利用限制類大模型對外提供API調用、APP/網頁交互、SaaS應用、本地端側輕量化部署等情形，不屬於大模型技術出口管理範圍。(sl)