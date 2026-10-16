16/10/2026 09:08

【中東戰火】王毅晤以色列總統赫爾佐格：「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題正確途徑

《經濟通通訊社16日專訊》中國外交部網站發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間15日在阿塞拜疆首都巴庫出席亞信峰會期間，應約會見以色列總統赫爾佐格。赫爾佐格介紹了以方對中東地區形勢的看法和立場，表示以色列希望和平，不要戰爭，但國家安全面臨威脅和挑戰，需要有力應對。中國一直是促進世界和地區和平的重要建設性力量。以方重視中方提出的有關倡議和主張，讚賞中方為促進地區和平穩定所作的努力，願同中方保持溝通。



*王毅：以色列應停止並撤銷強行設立定居點*



王毅表示，推動地區實現和平與和解是中國中東政策的基石。中方始終認為，巴勒斯坦問題是本世紀最大的歷史不公，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的正確途徑。當前地區局勢持續緊張，和平安寧遠未到來。當務之急是全面打開進入加沙地區的通道，不能讓200萬平民繼續掙扎在生存邊緣，不能允許人道主義災難持續蔓延，同時以色列也應停止並撤銷在約旦河西岸強行設立定居點的行徑。



王毅強調，今年以來，習近平主席就促進中東地區和平與安全提出一系列倡議主張，這是中國向中東和世界提供的公共產品。中方願同國際社會一道，秉持並踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動各方盡快回歸對話協商的軌道，尋求衝突的政治解決。



*王毅：猶太人和巴勒斯坦人都享有和平生存權利*



王毅又指，巴勒斯坦問題是中東問題的根源，猶太人民和巴勒斯坦人民都享有和平生存的權利，也都擁有獨立建國的權利。中方相信，只要各方都能堅持和平理念，保持和平定力，探尋相向而行的和平途徑，堅持「兩國方案」的正確方向，人民翹首以盼的和平就終會到來。



此外，赫爾佐格表示，以方願以明年以中建交35周年為契機，推進雙方在科技、投資、人員往來等領域交流合作。王毅則稱，明年是中以建交35周年和建立創新全面夥伴關係10周年。中方願同以方以此為契機，總結經驗，推動合作，夯實兩國關係民意基礎。(sl)