16/10/2026 12:05

【外圍經濟】哈佛捐贈基金規模躍升至創紀錄的680億美元，年度報酬率達27%

《經濟通通訊社16日專訊》哈佛大學周四（15日）在截至6月的財政年度財務報告中表示，大學捐贈基金規模躍升至680億美元，創下紀錄新高。



該基金回報率達27%，捐贈額上升至15億美元。受股市普遍上漲和對沖基金投資組合收益推動，捐贈基金在此期間總計增加110億美元。



哈佛的表現輕鬆超過美國大型大學捐贈基金扣費前19%的回報率中位數，並創下2021年以來最佳年度表現。



隨著哈佛調整營運並削減成本，該校錄得1億美元盈餘，而上一年度則錄得規模相近的赤字。



不過，強勁的年度報酬率並未解決哈佛面臨的根本性財務挑戰，對未來政府科學研究資金的疑問依然存在。哈佛最近一個財政年度中，聯邦政府資助的科學研究經費下降20%。(rc)