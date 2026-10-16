16/10/2026 08:30

誼礫(00076)最高逾7.5億元購澳覓網購平台實益逾68%，付加密貨幣MUP及金條

《經濟通通訊社16日專訊》誼礫控股(00076)公布，最高代價7.54億元收購AOMI Corporation共69%股權，其中約5.34億元將於完成時以加密貨幣MUP及金條結算，而餘額將以MUP支付。



該集團指，AOMI持有MED共98.75%股權，即間接實益擁有MED約68.1%股權，MED於澳門及珠海均有業務營運，透過自主研發的澳覓網購平台在澳門為餐廳及其他商家點餐與配送服務移動平台，AOMI去年盈利3286萬澳門元。該集團指，收購事項將能夠拓闊收益基礎，並增強技術能力。



*或錄公平值收益1773萬美元*



該集團指，假設將向賣方支付最高代價，集團持有的約2139.3萬個MUP及約1.9萬克金條將轉讓予賣方作為收購事項代價。因此，於完成後，該集團預期於出售事項日期將確認MUP及金條交割代價公平值收益金額約1773.3萬美元，有關金額預期將於截至今年12月31日止財政年度內確認。(wh)