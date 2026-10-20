20/10/2026 14:33

【中期選舉】民調：特朗普支持率跌至僅三成多，共和黨大幅落後民主黨

《經濟通通訊社20日專訊》美國中期選舉進入兩星期倒數，近日當地多個最新民調顯示，總統特朗普的支持率跌至僅三成多，是他兩個任期內最低。共和黨也面臨困境，在「政黨傾向調查」方面大幅落後民主黨12個百分點。



路透社及益普索周一（19日）公布的民調結果顯示，僅31%受訪者認同特朗普的施政表現。68%受訪者不滿意其經濟政策，當中有37%人說自己是共和黨支持者。



《華盛頓郵報》及美國廣播公司(ABC)合作進行民調亦顯示，特朗普支持度僅33%。66%受訪者相信特朗普利用總統之位「自肥」，當中包括34%共和黨支持者。



全國廣播公司(NBC)進行民調則顯示，特朗普支持度僅34%；71%受訪者認為國家正朝往錯誤方向，不滿美國目前的經濟環境。(yc)