23,878.21
-308.62
(-1.28%)
4,152.11
-22.42
(-0.537%)
11,801.29
-16.13
(-0.136%)
81,414.1200
-524.2700
(-0.640%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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-524.27
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2,385.6900
-22.3100
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20/10/2026 15:05
英鎊兌美元報1.3350，英國8月失業率跌至4.7%低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.783
|101.973
|-0.190
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.13/17
|158.14/18
|158.50/54
|歐元/美元
|1.1226/30
|1.1227/31
|1.1211/15
|英鎊/美元
|1.3348/52
|1.3338/42
|1.3303/07
|美元/瑞郎
|0.8255/59
|0.8251/55
|0.8267/71
|美元/加元
|1.4077/81
|1.4074/78
|1.4111/15
|澳元/美元
|0.6993/97
|0.6980/84
|0.6978/82
|紐元/美元
|0.5682/86
|0.5676/80
|0.5662/66
|美元/人民幣
|6.6791/95
|6.6794/98
|6.6878/82
|美元/港元
|7.8480/84
|7.8480/84
|7.8481/85
上述報價只供參考用