20/10/2026 12:32

【ＡＩ】孫東：目標2032年本港算力增長逾30倍，AI效能提升組已落實30頂目

《經濟通通訊社20日專訊》創科局局長孫東在一個活動上表示，將持續強化本地算力基建，為發展AI產業提供有力支撐。他提到，現時香港擁有超過5000 PFLOPS算力，其中數碼港人工智能超算中心佔了3000 PFLOPS，而北部都會區的沙嶺數據園區亦正全速興建；預計到2032年，可提供高達18萬PFLOPS，是現時的36倍。



他表示，河套香港園區區、科學園和數碼港已經形成「北中南」三大創科園區發展格局，匯聚過千家AI相關企業和初創公司，政府亦會推出優化版創科創投基金，以一百億創科產業引導基金領導市場投資。同時，為了深化不同行業和中小企應用AI，政府推出數碼轉型支援先導計劃等，以及針對中小企和在職人士，全面提升企業應用AI能力，



另外，當局會鞏固提升大學AI科研實力，持續推進科技創新。在三大創科園區、五大研發機構的新格局下，政府特別設立人工智能研發院，研發院將會擔當香港AI發展的領導人角色，協助研發項目配對業界需要，推動AI與不同領域和行業深度融合。



孫東又提到，堅持發展與安全並重，將會推進七大工作，包括打擊利用AI犯罪、保護未成年使用者，建立規範AI倫理道德的自理框架等。公眾教育方面，數碼港、科學園和生產力局以分層協作形式，已推出200個培訓課程和活動，另外亦會推出機械走入社區試驗計劃，提升市民對具身智能這類新興產業的認知。



至於AI賦能公共服務，政府成立的「AI效能提升組」，至今已落實30個項目，包括1823聯絡中心會利用AI技術，識別當中重複性較高的個案，轉介到相關部門；政府亦會積極應用「AI城市大腦」綜合性社管理系統，以AI大數據、物流網等科技，提升城市管理，推動智慧香港建設。(hp)