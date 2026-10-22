20/10/2026 17:46

【歐洲騷亂】特區政府：法國多地示威活動持續，對法國發出黃色外遊警示

《經濟通通訊社20日專訊》鑑於法國的最新示威活動情況，香港特別行政區政府今日對法國發出黃色外遊警示。



政府發言人表示，黃色外遊警示級別表示有威脅跡象，由於法國多地的示威活動持續，造成暴力衝突及破壞，特區政府呼籲計劃前赴或已在法國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布，避開人群聚集的地方。市民如非必要，應避免前赴示威區域。



保安局會繼續密切留意法國的局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。



在外港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐當地使領館聯絡。(bi)