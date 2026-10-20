20/10/2026 17:15

【聚焦人幣】外匯局：9月銀行結售匯順差為562億美元，環比增長15.9%

《經濟通通訊社20日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，2026年9月，銀行結匯19897億元人民幣，售匯16098億元人民幣。按美元計值，2026年9月，銀行結匯2942億美元，售匯2380億美元，結售匯順差562億美元，上個月為485億美元，環比增長15.9%。



2026年1-9月，銀行累計結匯163007億元人民幣，累計售匯135947億元人民幣。按美元計值，2026年1-9月，銀行累計結匯23776億美元，累計售匯19835億美元，累計結售匯順差3941億美元。



2026年9月，銀行代客涉外收入56398億元人民幣，對外付款53647億元人民幣。按美元計值，2026年9月，銀行代客涉外收入8339億美元，對外付款7932億美元。



2026年1-9月，銀行代客累計涉外收入492245億元人民幣，累計對外付款464127億元人民幣。按美元計值，2026年1-9月，銀行代客累計涉外收入71819億美元，累計對外付款67718億美元。



*9月非銀行部門跨境資金淨流入環比下降35%*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，9月以來，歐美日央行先後加息，部分經濟體匯市、債市出現較大波動，國際金融市場繼續震盪調整。中國外匯市場運行總體穩健。



從整體情況看，涉外交易保持活躍，9月中國跨境收支和結售匯規模環比分別增長9%和17%。市場預期基本平穩，企業等主體結匯率和售匯率環比均有所上升。跨境資金保持淨流入，9月企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入407億美元，環比下降35%。



從渠道特點看，貨物貿易項下資金延續較大規模淨流入。服務貿易逆差相對穩定，其中，中國居民出境旅行、外籍人員來華旅行意願均較強，旅行收入和支出保持較高水平。企業對外直接投資增多，其中境內向境外關聯企業提供融資較快上升，與內外部利率變化有關，一定程度上也反映出人民幣融資貨幣功能增強。(jq)