20/10/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價續創三年逾八個月高，即期開市貶13點子報6.6830

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7200，較上個交易日升8點子，三連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較路透預測偏弱約390點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開13點子，報6.6830，上個交易日即期匯率收盤報6.6817。



市場人士認為，中間價持續調升，人民幣即期料延續穩中略升走勢，外部不確定性擾動較為有限。



法國周末發生由全國性反政府抗議活動引發的騷亂和搶劫事件，法國中央政府周一要求部分地方政府實施宵禁，歐元因此承壓，法國公債(OAT)與避險德債收益率差已擴大至147個基點，達到2011-2012年歐債危機期間的水平，9月底約為110個基點。



聯邦基金利率期貨交易員預計，美聯儲將在10月27-28日的會議上維持利率不變，並認為12月加息的可能性為91%。(sl)