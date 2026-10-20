20/10/2026 16:01

【ＡＩ】工信部：正研究起草新一代智能製造相關政策措施，加快推動AI與製造業深度融合

《經濟通通訊社20日專訊》國新辦今日舉行新聞發布會，介紹2026年前三季度工業和信息化發展情況。工信部相關負責人在會上表示，工信部正在研究起草新一代智能製造的有關政策措施，加快推動人工智能與製造業深度融合。



負責人指出，發展新一代智能製造，關鍵在於推動人工智能技術與製造業全鏈條深度融合，提升裝備和系統的自感知、自決策和自執行能力，促進生產方式和企業組織形態變革，探索形成新的製造模式，幫助企業降低成本、提升效率，更好滿足多樣化市場需求。工信部將充分發揮中國人工智能創新活躍和製造業場景豐富的獨特優勢，重點做好四方面工作。



*推動智能工程機械、智能農機、智能醫療裝備等研發應用*



一是梯度培育智能工廠。鼓勵基礎級、先進級智能工廠夯實數字化、網絡化基礎，在研發設計、生產製造、運營管理、售後服務等環節深化人工智能應用。支持卓越級、領航級智能工廠探索新一代智能製造系統架構和未來製造模式，引領行業發展。



二是創新發展智能裝備。支持企業研發智能工業母機、智能機器人、智能檢測裝備和智能控制裝備，提升自適應加工、柔性作業和在線檢測能力，更好滿足高精度、高可靠性生產要求。推動智能工程機械、智能農機、智能醫療裝備等研發應用，提升自主作業和智能服務能力，讓裝備更加智能、產品更加好用，支撐相關行業智能化發展。



*探索工業智能操作系統研發，穩妥開展工業智能體研發與應用驗證*



三是加快智能技術攻關和推廣應用。支持企業圍繞研發設計、生產製造等核心環節，建設高質量工業數據集，開發先進適用的垂域大模型和各類工業專用模型，探索工業智能操作系統研發，推動數據、模型、軟件和裝備相互適配、高效協同。圍繞智能排產、參數調優、缺陷檢測、設備運維等場景，實施模數共振行動，穩妥開展工業智能體研發與應用驗證，成熟一個、推廣一個。



四是深化智能製造國際合作。推動落實智能製造合作倡議，依託金磚等合作機制，加強智能工廠建設、標準規範體系等領域合作，鼓勵企業、科研機構分享先進技術、解決方案和建設經驗，開展供需對接和人才培養，協助合作夥伴建設智能工廠，共同推動製造業轉型升級。(sl)