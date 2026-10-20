20/10/2026 10:10

【外圍經濟】法國債息超越意大利掀歐債隱憂，歐洲央行會否出手成焦點

《經濟通通訊社20日專訊》法國社會動盪下財政危機持續發酵，10年期國債孳息率歷史性超越長期被視為歐元區財政薄弱環節的意大利，反映投資者眼中法國國債的風險已超過意大利，引發市場高度關注。



截至6月底，法國公共債務飆升至國內生產總值(GDP)的119%紀錄高位，今年財政赤字料佔GDP約5.4%，遠超歐盟3%上限。明年的債務利息支出預計增至729億歐元。



RBC藍灣資管市場策略主管貝爾（Mike Bell）認為，法國目前陷入「不整頓財政，債市造反；但整頓財政，民眾造反」兩難困局。債務雪球愈滾愈大，市場憂慮情緒正向歐元區其他高負債國家蔓延。



外界焦點轉向歐洲央行會否出手。高盛策略師認為，目前未見歐央行有干預意願，但若然法國國債利差擾亂市場流動性，當局或可動用旨在應對成員國國債利差無序擴大的「傳導保護工具」(TPI)。



不過，這道防火牆有嚴格門檻，要求成員國必須遵守歐盟財政規則。由於法國自2024年起已處於超額赤字程序，一旦被認定未採取有效糾正行動，恐失資格。歐洲央行行長拉加德早前亦明言，法國問題的首要解決辦法仍在國內，關鍵全在財政政策。(rc)