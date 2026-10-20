20/10/2026 16:29

【外圍經濟】澳洲指Facebook及Instagram等疑未遵守未成年人禁令，擬起訴

《經濟通通訊社20日專訊》澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）周一（19日）受訪時表示，Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat和YouTube可能未有遵守澳洲禁止16歲以下青少年使用社交平台的禁令，澳洲政府準備起訴。



澳洲去年12月起實施全球首創的禁令，禁止16歲以下未成年人擁有或使用主要社交媒體帳戶。但澳洲網絡安全監管人eSafety專員7月的報告指出，社交平台缺乏有效的年齡檢查機制，大多數未成年用戶能夠保留他們的賬戶或創建新賬戶。



澳洲政府已將最高處罰力度提高一倍，至1.092億澳元（7600萬美元）。政府還授予eSafety專員Julie Inman Grant更大的調查權，包括有權要求社交平台提供文件以及傳喚現任或前任員工回答問題。(rc)