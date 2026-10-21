21/10/2026 07:57

《國金頭條》道指標指齊升，納指微跌，SpaceX收入大增超預期，研與特斯拉合併，盤後大漲

《經濟通通訊社21日專訊》美股周二(20日)個別發展，道指升逾500點。企業業績理想，加上油價從逾5個月高位回落，帶動市場情緒改善。SpaceX(US.SPCX)公布第三季收入按年升161%至145.75億美元，高於預期。馬斯克並宣布SpaceX及特斯拉已成立特別委員會研究合併，SpaceX股價在盤後交易上漲逾8%，特斯拉上漲逾1%。



道指曾升逾700點，日內保持升勢，收市升529.85點，或1.02%，報52495.88點；標指升21.84點，或0.28%，報7712.57點；納指早段一度升近160點，其後反覆回落，收市微跌6.07點，或0.02%，報26424.82點。



工業產品生產商3M(US.MMM)股價造好，升5.8%，成為道指升市的主要動力之一。公司公布第三季業績後，上調全年經調整每股盈利預測，反映成本控制及加價措施有助改善利潤率。



醫療保健股亦表現突出，禮來(US.LLY)、聯合健康(US.UNH)、默克(US.MRK)等股份支持大市，股價齊升逾3%。



相反，大型科技股表現參差。市場對AI相關企業龐大資本開支、融資成本，以及投資能否轉化為持續盈利仍存疑慮。英偉達(US.NVDA)跌0.3%，Meta(US.META)跌1.6%，蘋果(US.AAPL)跌1%，微軟(US.MSFT)跌0.3%，谷歌(US.GOOG)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.1%。



*油價回落，美匯指數跌*



油價方面，布蘭特期油早段曾升至每桶約112美元，其後回落0.02%，報每桶109.52美元。紐約期油跌0.5%，報每桶97.95美元。



外匯市場方面，美匯指數跌0.2%至101.71。美元兌日圓回落，早段曾升至158.6，其後回落，報158.21，下跌0.1%。歐元兌美元回升，報1.1235美元，升約0.2%。



國際金價下跌，現貨金報每盎司4120美元，下跌0.4%；紐約期金報每盎司4138美元，跌0.5%。(yc)