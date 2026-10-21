21/10/2026 08:13

【外圍經濟】AI業務帶動SpaceX第三季收入飆161%，盤後漲逾8%，馬斯克：SpaceX和特斯拉若合併大有裨益

《經濟通通訊社21日專訊》SpaceX(US.SPCX)公布，截至2026年9月底止第三季收入按年急升161%至145.75億美元，高於分析師預期的127.2億美元。SpaceX股價在盤後交易上漲逾8%，特斯拉上漲逾1%。



人工智能及超級智能業務成為主要增長動力，期內收入達75.6億美元，按年增逾8倍；通訊業務收入則增長69%至52.48億美元，旗下「星鏈」消費者用戶增至1360萬。太空業務收入為17.67億美元。期內錄得淨利潤44億美元，遠勝市場預期，亦較第二季虧損5.41億美元顯著改善。



期內經營利潤錄得27.91億美元，經調整EBITDA達88.09億美元。不過，公司第三季資本開支高達195.93億美元，其中AI業務佔164.44億美元，反映公司持續大舉投資運算基建。



SpaceX及特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克周二（20日）在SpaceX財報電話會上表示，SpaceX和特斯拉已成立特別委員會，研究潛在合併。如果最終得以推進，這可能成為史上規模最大的企業合併交易。



他說：「我確實認為兩家公司合併有很多好處。我們幾乎達到超級智能的技術奇點，在開發超級智能軟件方面進行合作將大有裨益。」(yc)