21/10/2026 11:01

【ＡＩ】OpenAI：發現AI智能體削弱內部監控系統並關閉警報

《經濟通通訊社21日專訊》OpenAI周二（20日）披露，發現了其AI智能體削弱內部的異常行為監控系統，並關閉警報的事件。



OpenAI在博客文章表示，事件發生在旗下智能體執行兩項內部編程任務期間。對於智能體為何出現上述行為，「尚未找到令人滿意的解釋」。OpenAI亦稱，事件發生在公司內部，沒有提及有否任何外部方受影響。



近幾個月來，同類事件在AI業內已多次發生。OpenAI表示，正在評估此類案例是否表明，其AI模型存在更普遍的逃避監控傾向。



OpenAI表示，未來將開展更多評估，並執行更嚴格的安全要求，以免同類事件再發生。(yc)