21/10/2026 16:52

【ＡＩ】ACCA報告:61%受訪者視人工智能為最大道德挑戰

《經濟通通訊社21日專訊》ACCA（特許公認會計師公會）發表《以道德導向構建信任》的調查報告，顯示高達61%的專業會計師將人工智能(AI)的應用視為首要道德挑戰，遠高於2024年調查中的32%，而領導力(43%)與文化(39%)仍位列受訪者面臨的三大道德挑戰之中。



報告指出，會計行業整體依然堅守核心原則，但從業者所面臨的工作環境正變得更具壓力及更為複雜，在實際運作中亦更難應對。50%受訪者認同，過去三年的道德挑戰變得更加棘手，另有53%受訪者表示，在此期間曾目睹過違反道德的行為。此外，89%受訪者認同會計業的道德能力依然強勁，但這有賴於持續專業發展，而對會計業的信任建立在強大的道德標準(46%)、透明度(38%)以及獨立性(36%)之上。



ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，《香港第一個五年規劃》正全面推進「AI+」行動，並推動AI作為香港未來發展的重要產業。然而，AI帶來的道德考驗不容忽視，隨著AI和數碼工具重塑金融格局，促請金融專業人士保持前瞻思維，積極提升自身技能，應對新興風險，並確保創新始終以誠信為指導。ACCA相信，會計行業依然保持堅實的道德根基，並具備高度自我意識，與時並進。



是次調查共收集來自135個國家、1178名財務及會計專業人士的意見，並透過圓桌會議進行深入探討及分析。(bi)