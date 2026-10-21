21/10/2026 10:55

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 安本下調全球直接房地產評級至中性

▷ 安本看好發達與新興市場股票，基建為重點

▷ 美英歐日央行計劃短期內進行「保險式」加息

《環富通基金頻道21日專訊》安本發表最新的季度《市場展望》，對於未來12至18個月的股票及其他增長敏感型資產，安本整體上仍保持樂觀；雖然安本仍對政府債券和美元維持正面，但已相應調低有關評級。由於融資成本上升逐漸反映在資產估值中，加上未來一年租金收益率落後於走高的現金利息，安本已將全球直接房地產的評級下調至中性。然而，該領域並未釋出負面訊號。租務市場依然具備韌性，租金增幅與通脹持平或高於通脹；同時，受建築成本、融資及規劃限制，新供應大幅受限。在未來18個月，特別是若中東局勢緩和帶動債券收益率回落，穩健的基本面將能抵銷近期資產價格面臨的壓力。*美英歐日央行料短期內「保險式」加息*美國聯儲局、英倫銀行、歐洲央行及日本央行均將於短期內加息。安本認為這是預防性的「保險式」加息，而非持續緊縮周期的開端。不過，政策利率上升、債券收益率高企及地緣政治風險，使多個資產類別的前景取捨更加微妙。安本投資首席投資總監Peter Branner表示，儘管面臨能源價格高企、地緣政治緊張局勢及債券收益率上升等挑戰，全球經濟仍展現出韌性，而AI投資周期繼續支持經濟增長與企業盈利。該行預計未來經濟增長將保持穩健，各國央行將實施預防性加息而非持續緊縮，從而繼續為股票及其他增長敏感型資產提供支撐；但由於通脹、債券收益率與地緣政治風險居高不下，投資者宜慎選投資。該行繼續看好發達市場與新興市場股票，其中基建行業仍是該行信心最強的資產配置。*地緣政治、AI和債市尾部風險不容忽視*安本投資首席經濟師Paul Diggle補充指，地緣政治、AI和債券市場的尾部風險不容忽視。地緣政治環境惡化可能推升油價至每桶120美元以上，並引發強烈的滯脹衝擊，導致股債齊跌。近期債券市場的壓力亦可能進一步擴大。AI則同時帶來下行風險及上行驚喜。該行模擬了兩種情境：一是投資出現斷崖式下跌，科技巨頭大幅回調；另一是AI效益比預期更早實現，將美國潛在經濟增長率推高至3%以上，隨著單位勞工成本下降，股市進一步上漲。綜合而言，以上風險環境預示通脹波動將更具結構性，而股票與債券同時下跌的情況亦可能變得更為頻繁。*政府債券中期投資邏輯仍成立*安本將全球政府債券的評級由+2下調至+1。但由於收益率仍處於長期高位，且市場計入的央行緊縮力度可能高於實際落實的水平，安本認為其中期的投資邏輯依然成立。展望未來12至18個月，隨著央行加息預期消退，安本預計政府債券仍將錄得超額總回報。然而，近期的拋售壓力可能尚未結束。油氣價格上漲暴露了美國、英國和法國的財政公信力弱點及通脹的頑固性，而槓桿投資者被強制平倉，則進一步放大市場波動。唯一能扭轉局面的明確訊號，是中東地緣政治局勢的改善。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。