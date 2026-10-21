21/10/2026 14:36

【ＡＩ】Anthropic據報上半年淨虧損807億美元，未來數年或斥7500億購買算力

《經濟通通訊社21日專訊》據《華爾街日報》引述招股書草案報道，Anthropic在2026年上半財年淨虧損807億美元，遠大於去年同期的130億美元淨虧損。未來數年可能再花費7500億美元用於購買算力。



報道指，上半年淨虧損中的720億美元，來自Anthropic發行的可轉換票據及其他工具價值變動相關的會計費用。



報道指，截至6月30日的六個月，Anthropic在算力和基礎設施方面支出近90億美元，而2025年同期僅為23億美元。Anthropic今年上半年用於獲取算力的資金，亦已超過2025年全年的73億美元。



Anthropic預計未來幾周將公開提交上市文件。(rc)