21/10/2026 14:51

【外圍經濟】日本央行副行長稱「通脹很接近2%目標」，被視為釋放央行準備好加息訊號

《經濟通通訊社21日專訊》日本央行副總裁冰見野良三周三在國會表示，日本的基礎通脹水平已相當接近央行設定的2%目標，且金融環境仍保持寬鬆，被視為釋放出日本央行已準備好加息的訊號。



冰見野良三表示，除燃油與原材料成本上漲推高物價之外，全球對人工智能(AI)的強勁需求，透過帶動出口和資本支出，也對物價形成上行壓力。他說：「鑑於通脹風險居高不下，如果推遲對貨幣支持政策做出必要調整，或使風險成為現實，長遠損害經濟。」



此外，日本央行前理事前田榮治預計，日本央行或繼續維持約每三個月加息一次的節奏，並認為合適。「我預計下次加息會在12月，之後是明年3月或4月。目前升息步伐已經加快至大約每三個月一次。」(rc)