22/10/2026 07:58

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▷ SpaceX股價升7.8%，特斯拉資本支出低預期

▷ 特斯拉盤後股價跌逾3%

《經濟通通訊社22日專訊》美股周三(21日)全線上升，科技股成為大市升勢的主要動力。SpaceX(US.SPCX)公布季度業績後股價急升近8%，帶動特斯拉及多隻人工智能相關股份造好，納指升逾1%，跑贏道指及標指。惟特斯拉(US.TSLA)公布2026年第三季財報，顯示其資本支出不及市場預期，盤後股價受壓。道指收市升360.21點，或0.69%，報52856.09點；標指升44.65點，或0.58%，報7757.17點；納指升278.04點，或1.05%，報26702.86點。大型科技股普遍向上。SpaceX股價急升7.8%，特斯拉升3.4%，英偉達(US.NVDA)升2.5%，蘋果(US.AAPL)升1.3%，谷歌(US.GOOG)跌1.6%，Meta(US.META)升0.5%，微軟(US.MSFT)升0.2%；亞馬遜(US.AMZN)則微跌0.1%。特斯拉公布第三季財報顯示，第三季淨利7.87億美元，下滑43%。資本支出總計47.3億美元，低於分析師平均預期的79.5億美元。其2026年資本支出目標也從先前預期的逾250億美元下調至200億美元。特斯拉股價在紐約盤後交易一度上漲，惟其後倒跌，跌幅擴大至超過3%。此外，AI伺服器製造商超微電腦(US.SMCI)大升9.6%，公司上調季度收入及利潤率展望，亦帶動市場對AI需求的信心回升。美光(US.MU)升約2%，SK海力士(US.SKHY)亦升2.5%。外匯市場方面，美匯指數變動不大，徘徊101.7水平，微跌0.03%。美元兌日圓升0.1%至至158水平。市場繼續關注美日利率前景及日本經濟數據。歐元兌美元偏軟，報約1.1218，跌0.1。貴金屬方面，現貨金報每盎司4135美元，上升0.2%；紐約期貨則升0.2%，報每盎司4153美元。國際油價個別發展。紐約期油跌0.2%，報每桶97.62美元，布蘭特期油升約1%，報每桶109.83美元。(kk)