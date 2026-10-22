22/10/2026 08:01

【外圍經濟】Meta第三季收入升26%勝預期，季績受近百億美元法律開支拖累

《經濟通通訊社22日專訊》Meta(US.META)公布，2026年第三季收入按年升26%至646億美元，高於市場預期的633.4億美元，廣告收入達630.6億美元。集團預計，第四季收入介乎730億至760億美元，中位數745億美元，高於分析師預期的約736.5億美元。在業績公布後，Meta盤後一度上升逾4%。



期內，Meta錄得經營溢利約130億美元，按年下跌約37%；每股盈利3.83美元。盈利下滑主要受一筆約99億美元的青少年網絡安全訴訟和解開支拖累。若撇除此項開支，每股盈利約7.40美元，高於市場預期。



Meta同時將2026年資本開支指引由1300億至1450億美元，收窄至1350億至1450億美元，反映集團持續加大人工智能及數據中心投資。第三季資本開支約349億美元，自由現金流則錄得約21億美元負數。(kk)