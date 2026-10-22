22/10/2026 09:19

【俄烏開戰】普京同意下月重啟俄美烏和談，澤連斯基願接受烏保留75%國土和約

《經濟通通訊社22日專訊》俄羅斯總統普京周三（21日）在聖彼得堡與美國總統特朗普特使威特科夫會談近3小時。克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫表示，雙方討論重啟俄烏談判及戰後安全安排，預計談判於11月10日後舉行。



烏克蘭總統澤連斯基同日接受霍士新聞訪問，被問及會否接受「凍結」目前戰線情況的和平協議，即烏克蘭保留控制75%國土，他回答稱：「是，我們必須凍結一切，這是結束戰爭的真正方法。我們稱為停火，或像特朗普所說的『停止殺戮』。凍結及停止，這也是我們對俄羅斯的最低要求。」



*特朗普：目前或是最接近結束戰爭時刻*



美國總統特朗普則稱，「目前可能是最接近結束俄烏戰爭的時刻」，他又就俄方釋放了一名美國人，對普京表示感謝。



74歲的美國退休教師及退伍軍人哈伯德(Stephen Hubbard)於2022年俄烏戰爭期間，於烏克蘭被俄軍拘捕。他被指是烏軍僱傭兵，被判刑近7年。普京在與威特科夫會面期間表示，哈伯德已獲釋。(yc)