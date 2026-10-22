22/10/2026 12:58

【外圍經濟】馬斯克據報欲趕在特朗普卸任前，敲定特斯拉與SpaceX合併大計

《經濟通通訊社22日專訊》SpaceX及特斯拉行政總裁馬斯克周二（20日）披露，已成立獨立委員會研究這兩間公司合併。彭博社引述消息人士報道，隨著總統特朗普的任期即將進入下半場，馬斯克方面正爭取在特朗普離任前敲定合併協議，期望2027年上半年宣布交易。



報道指，中期選舉近在眼前，若民主黨奪得國會參眾兩院的任何一院控制權，特朗普施政將進一步受掣肘，馬斯克及其企業也可能面臨調查。另一邊廂，如果晶片和AI類股持續遭拋售，也可能削弱投資者支援。



REX Financial研究主管Bill Birmingham表示，「馬斯克及其顧問當然希望抓住這個窗口期，當前的時機既有利，也至關重要」。馬斯克或想趕在政治和金融環境還有利之際，進一步鞏固對旗下企業的掌控。（yc）