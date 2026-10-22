22/10/2026 13:10

【外圍經濟】Meta遭新墨西哥州法院重罰250億美元，涉劍橋分析私隱醜聞

《經濟通通訊社22日專訊》美國新墨西哥州法院周三(21日)下令社交媒體巨頭Meta(US.META)支付250億美元民事罰款，指其在用戶私隱及個人資料處理等問題上誤導公眾。案件源於2018年曝光的劍橋分析醜聞，Meta表示不認同裁決，計劃提出上訴。



新墨西哥州聖菲法院陪審團於9月裁定，Facebook違反州內《不公平行為法》逾4389萬次，涉及公司就收集、保護及分享用戶個人資料，以及平台內容管理政策作出的誤導性陳述。



法例規定，每次違規最高可罰款5000美元，實際金額由法官決定。法官Francis Mathew最終裁定罰款250億美元，低於州方原先要求的350億至400億美元。



案件與劍橋分析不當取得約8700萬名Facebook用戶資料有關，相關資料曾被用於政治定向廣告。新墨西哥州是少數未有參與相關全國性和解的州份，選擇獨立提訴。(yc)