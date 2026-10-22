22/10/2026 08:33

【開市Ｇｏ】美撤沙特外交官家屬，雙11前遭整頓阿里ADR跌，布魯可老闆急減持

【要聞盤點】



1、美股周三（21日）全線上升，科技股成為大市升勢的主要動力。SpaceX(US.SPCX)公布季度業績後股價急升近8%，帶動特斯拉及多隻人工智能相關股份造好，納指升逾1%，跑贏道指及標指。道指收市升360.21點，或0.69%，報52856.09點；標指升44.65點，或0.58%，報7757.17點；納指升278.04點，或1.05%，報26702.86點。日經指數開報64378點，跌243點。



2、沙特阿美位於沙特東部省的謝巴油田周三遭無人機襲擊，造成兩人死亡。據報伊朗威脅稱，如果再發生造成伊朗官員和平民死亡的襲擊，德黑蘭將考慮把美國政治目標作為打擊目標。同時，美國國務院下令非必要外交人員及其家屬撤離沙特。



3、俄羅斯總統普京周三在聖彼得堡會見美國總統特朗普特使威特科夫，討論能源供應及恢復雙邊經濟合作。俄副總理諾瓦克表示，首艘載有4萬噸柴油的運油輪計劃於周四（22日）啟航赴美，後續船貨將陸續運出。



4、中國總理李強與俄羅斯總統普京、總理米舒斯京舉行會晤，兩國同意推進AI、能源、經貿和金融等領域合作。克里姆林宮最高外交政策助理透露，北京已開始為下個月潛在的首次中 美俄元首會晤做準備。



5、中國與歐盟承諾深化競爭政策和反壟斷執法合作，德國總理稱歐盟希望避免與中國打貿易戰，但會採取自衛措施，應對中國新一輪更具攻擊性的做法。



6、美國電動車廠商特斯拉(US.TSLA)公布，第三季經營收入錄得280.5億美元，按年零增長，稍遜於市場預期的281.3億美元；其中，電動車營收報205.6億美元，按年下跌3%，但優於市場估計的198.3億美元。



7、Meta(US.META)將全年資本支出預測上調至1350億至1450億美元，並擬發行新類別股票，預計新股將於1月開始交易。另外，美國新墨西哥州法院周三下令Meta支付250億美元民事罰款，指其在用戶私隱及個人資料處理等問題上誤導公眾。Meta表示不認同裁決，計劃提出上訴。



8、英偉達(US.NVDA)宣布，將與揖斐電(IBIDEN)、三星電機及欣興電子等供應鏈夥伴合作，計劃未來三年將旗下產品的基板產能提升至目前的2.5倍，以應對人工智能基礎設施需求持續增長。



9、電商平台eBay(US.EBAY)將裁減約9%員工，涉及約1100人，以簡化營運架構，並將資源集中投放於增長最快的業務。公司今年2月亦曾裁減約800人，相當於當時員工總數約6%。



10、中國市場監管總局敦促電商平台提升產品和服務質量，稱直播帶貨等場景存在質量安全風險，要求企業壓實平台主體責任，推動網絡交易平台企業持續提升產品和服務品質。





【焦點股】



電商股：阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)

- 雙11前，中國市場監管總局敦促電商平台提升產品和服務質量，並稱直播帶貨等場景存在質量安全風險

- 隔晚阿里ADR跌3.87%



聯想集團(00992)

- 據報尋求20億美元貸款，試圖以更低成本為債務再融資



金沙中國有限公司(01928)

- 第三季經調整物業EBITDA跌12%，淨收入大跌三成，淨收益總額升1.4%



泡泡瑪特(09992)

- 內地知名投資人段永平稱會再買入泡泡瑪特，惟持股不超過10%



特斯拉概念股：比亞迪(01211)、寧德時代(03750)

- 特斯拉上季度資本支出遠遜預期並下調全年支出目標，盤後跌超3%



布魯可(00325)

- 適逢內地離岸信託個人所得稅申報補繳死線，公司控股股東朱偉松減持套現約2.51億元



中國人壽(02628)

- 擬46億人民幣沽養老險公司股權予控股股東，料收益26億人幣



安德利果汁(02218)

- 首三季純利1.7億人民幣跌39%，受累濃縮果汁量價齊跌



鈞達股份(02865)

- 首三季虧損擴至4.3億人民幣，營業收入跌8%



【油金報價】



紐約期油上升0.85%，報97.96美元/桶



布蘭特期油上升1.07%，報109.98美元/桶



黃金現貨下跌0.46%，報4121.18美元/盎司



黃金期貨下跌0.26%，報4138.97美元/盎司