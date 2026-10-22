22/10/2026 16:20

【ＡＩ】三星電機將獲特斯拉及英偉達投資共3.7萬億韓圜，共建AI晶片基板產線

《經濟通通訊社22日專訊》特斯拉及英偉達將分別出資1.1萬億韓圜及2.6萬億韓圜，與三星電機共建FC-BGA（倒裝晶片球柵陣列基板）產線，這是面向AI半導體的新一代基板。



目前FC-BGA已成為AI供應鏈新瓶頸，兩家企業敲定三星電機的投資，本次合作將鞏固三星電機在AI高階基板賽道核心供應商的地位。



根據周四業內消息，三星電機已和特斯拉簽署FC-BGA長期供貨協議，在世宗工廠新建專屬產線。依約定，特斯拉出資用於產線擴建與設備投入，換取中長期穩定供貨保障。這批基板將供給特斯拉自動駕駛電動車、人形機器人Optimus搭載的AI晶片。



英偉達周三（21日）宣布投資擴建三星電機世宗及釜山工廠。媒體核實投資額約2.6萬億韓圜。三星電機將為英偉達建置專屬產線，生產數據中心AI運算晶片與網絡基板。(rc)