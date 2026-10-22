22/10/2026 16:33

《本港經濟》九月份消費物價指數按年升1.9%，基本通脹率2.1%

《經濟通通訊社22日專訊》政府統計處今日公布，2026年9月份整體消費物價指數按年上升1.9%，較8月份的1.7%升幅有所擴大。剔除所有政府一次性紓困措施的影響後，9月份基本通脹率為2.1%，高於8月份的1.9%。官方指出，按年升幅擴大主因在於進出香港交通費及套裝旅遊費用的升幅加快所致。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，9月份錄得較顯著按年升幅的類別包括電力、燃氣及水（上升12.9%）、雜項服務（上升5.3%）以及交通（上升5.2%）。此外，雜項物品（上升2.1%）、耐用物品（上升1.1%）、外出用膳及外賣（上升1.0%）、衣履（上升0.3%）和住屋（上升0.2%）亦錄得輕微升幅。反之，煙酒（下跌0.4%）及基本食品（下跌0.2%）的價格則錄得按年跌幅。



綜合2026年首九個月數據，整體消費物價指數較去年同期上升1.7%，剔除一次性紓困措施影響後的基本通脹率同樣為1.7%。



政府發言人評論指出，9月基本通脹率上升主要受燃料相關項目價格升幅擴大帶動，但其他主要組成項目的價格升幅大致保持輕微，令整體通脹維持溫和。展望將來，受中東地緣政治局勢持續緊張及國際油價高企的傳導效應影響，消費物價通脹仍面對一定的上行壓力，惟考慮到其他範疇的價格壓力料將大致受控，預計整體通脹水平短期內仍會保持溫和。(ul)