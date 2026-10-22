22/10/2026 17:10

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滬指22日跌1.48%收3658.03點，失守3700點

▷ 人民幣9月國際支付佔比3.33%，維持全球第五

▷ 傳DeepSeek完成千億融資，寧德時代騰訊參投

《神州經脈》滬深股市大跌，滬綜指今日（22日）收挫1.48%失守3700關鍵位，收報3658.03點，創逾14個月新低；深成指挫2.96%，創業板指跌4.37%；兩市全日成交額1.53萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量993億元或7%。盤面上看，除銀行、石油，其他行業及概念板全線下挫，科技股領跌。AI營銷概念挫5.3%，CPO板塊跌4.3%，光模塊亦受重挫，中際旭創(深:300308)跌8.8%，並已抹去年內所有漲幅轉為下跌。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6727，較上個交易日4時30分收盤價升50點子，七連升，續創2022年6月7日以來逾四年四個月新高，全日在6.6729至6.6759之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7195，較上個交易日跌3點子，止四連升。*今日新聞精選*1. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年9月，人民幣國際支付佔比為3.33%，較8月上升0.07個百分點，全球支付排名保持第五不變。9月，美元國際支付佔比繼續排全球第一，但從8月的52.09%回落至49.63%。第二位歐元的佔比從21.37%增至21.69%。英鎊續排第三，支付佔比從6.37%增至6.89%。日圓仍排第四，佔比從3.52%回落到3.40%。2. 商務部對外投資和經濟合作司司長趙春峰今日在國新辦發布會上表示，截至2025年底，中國對外投資存量近3.4萬億美元，連續9年保持世界前三；今年前9個月，全行業對外直接投資1286.2億美元，實現平穩有序發展。商務部市場運行和消費促進司司長楊沐在同一發布會表示，2025年中國人均GDP接近1.4萬美元，處於消費需求從基本商品轉向服務領域的關鍵轉變期。今年前三季服務零售額同比增5%，比商品零售額高4個百分點，預計未來一段時期服務消費增速仍將快於商品消費。3. 據彭博社報道，DeepSeek已在最新一輪融資中籌集了約1000億元資金，這是中國有史以來規模最大的融資之一，也表明DeepSeek有志與Anthropic、OpenAI等公司在全球範圍內展開競爭。知情人士透露，DeepSeek在與投資者洽談期間，至少兩次上調融資目標，從500億元提高至800億元，最終融資額達到1000億元。寧德時代和騰訊是DeepSeek本輪融資的主要投資者。4. 廣泛用於網站後端運作的程式語言PHP出現兩項嚴重保安漏洞，引發全球緊急修補行動。中國工信部今日發布消息稱，近日監測發現，PHP存在兩個遠程代碼執行超危漏洞，未經身份驗證的攻擊者可利用其遠程執行任意代碼，造成服務器受控、敏感信息洩露、業務中斷等危害。PHP安全團隊已修復漏洞並發布安全公告。建議相關單位和用戶立即開展全面排查，及時升級至最新安全版本，或採取臨時下線、關閉會話上傳進度功能、網絡隔離、網絡訪問限制等臨時防護措施。5. 央紀委國家監委網站今日發文通報，北京市委常委、副市長夏林茂涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他同時是現任二十屆中央候補委員、十四屆全國人大代表。公開資料顯示，56歲的夏林茂2021年成為北京市委常委、教育工委書記。2023年，夏林茂晉身市政府黨組副書記、副市長，負責市政府常務工作，負責財政、外事（港澳）等工作。6. 宇樹2026世界物理AI大會暨宇樹合作夥伴生態大會今日召開。宇樹科技(滬:688836)董事長、創始人、CEO王興興表示，隨著GPT-6的發布，物理AI目前已經看到取得突破的苗頭，快的話可能需要1至2年，慢的話可能需要2至3年。具身智能邁過ChatGPT時刻最核心挑戰，是AI模型的輸入輸出和真實機器人的對齊。他透露，目前宇樹科技正在預研物理AI機器人自進化V1.0大模型。7. 奧迪官網發布人事任命，自2026年11月1日起，中國區總裁將由張俊接任，張俊成為奧迪首位中國籍總裁。張俊擁有超過20年的國際管理經驗，最近擔任奇瑞國際副總裁兼奇瑞品牌首席執行官。奧迪方面認為，張俊兼具國際高端市場經驗和對中國汽車市場及其製造商的深入了解。現任奧迪中國總裁羅英瀚(Johannes Roscheck)預計將在本月底結束為期兩年多的任期並返回德國。8. 蘋果首款折疊屏手機iPhone Duo將在10月23日正式發售，起售價為15999元。隨著上手評測陸續解禁，微信等App尚未適配的問題迅速引發關注。針對微信適配問題，騰訊客服回應稱，微信正在積極推進蘋果可折疊設備的適配，將盡快推出相關更新，並持續優化使用體驗。不過，具體的進度和後續相關更新暫無準確時間，用戶需要留意後續版本更新。(jq)