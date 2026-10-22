22/10/2026 11:43

【ＡＩ】DeepSeek據報完成1000億元融資，寧德時代和騰訊參投

《經濟通通訊社22日專訊》據彭博社報道，DeepSeek已在最新一輪融資中籌集了約1000億元（人民幣．下同）資金，這是中國有史以來規模最大的融資之一，也表明DeepSeek有志與Anthropic、OpenAI等公司在全球範圍內展開競爭。



知情人士透露，DeepSeek在與投資者洽談期間，至少兩次上調融資目標，從500億元提高至800億元，最終融資額達到1000億元。寧德時代(03750)(深:300750)和騰訊(00700)是DeepSeek本輪融資的主要投資者。



此次融資也將為DeepSeek的IPO計劃鋪路。此前有報道稱，DeepSeek最快今年提交上市申請。(wn)