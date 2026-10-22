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▷ 雙方呼籲通過對話避免紅海局勢升級

▷ 反對索馬里蘭與台灣當局進行任何形式勾連

《經濟通通訊社22日專訊》中國外長王毅21日同吉布提外長奧馬爾共同發表了《關於維護非洲之角和平穩定及紅海和亞丁灣航道安全的聯合新聞公報》（下稱《聯合公報》）。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問到相關情況時表示，昨天，王毅外長在北京同吉布提外長奧馬爾舉行會談，就非洲之角局勢和紅海航道安全問題深入交換意見。雙方一致認為，近期紅海局勢升溫，對全球經濟特別是非洲之角地區國家經濟活動造成嚴重威脅，加劇了海盜、恐怖主義等安全問題。雙方不希望地區緊張局勢向紅海方向進一步外溢，呼籲各方遵守聯合國憲章宗旨和原則，恪守國際法基本準則，通過對話和外交手段，避免地區緊張局勢升級。《聯合公報》顯示，雙方認為，緩和中東局勢是推動解決非洲之角和紅海安全挑戰的關鍵；雙方都不希望地區緊張局勢向紅海方向進一步外溢。雙方強調維護紅海、曼德海峽航行自由的重要性，強調各國商船根據國際法行使航行權利應得到尊重。中方支持紅海沿岸國家以建設性方式維護國際航道暢通安全、維護地區共同利益。同時，雙方對亞丁灣和紅海海盜問題捲土重來表示嚴重關切。呼籲沿岸國家及其夥伴在《聯合國海洋法公約》框架內加強國際合作，採取積極措施有效應對海盜威脅。此外，雙方堅定支持索馬里捍衛國家主權和領土完整，反對索馬里蘭獲得「外交承認」企圖，反對索馬里蘭同台灣當局進行任何形式勾連。雙方反對承認索馬里蘭為獨立實體，並重申索馬里蘭是索馬里聯邦共和國不可分割的一部分。(sl)