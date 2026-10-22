22/10/2026 16:58
【中東戰火】中國外交部：不希望地區緊張局勢向紅海方向進一步外溢
摘要
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▷ 中吉外長發表聯合公報關注紅海及非洲之角安全
▷ 雙方呼籲通過對話避免紅海局勢升級
▷ 反對索馬里蘭與台灣當局進行任何形式勾連
▷ 雙方呼籲通過對話避免紅海局勢升級
▷ 反對索馬里蘭與台灣當局進行任何形式勾連
《聯合公報》顯示，雙方認為，緩和中東局勢是推動解決非洲之角和紅海安全挑戰的關鍵；雙方都不希望地區緊張局勢向紅海方向進一步外溢。雙方強調維護紅海、曼德海峽航行自由的重要性，強調各國商船根據國際法行使航行權利應得到尊重。中方支持紅海沿岸國家以建設性方式維護國際航道暢通安全、維護地區共同利益。
同時，雙方對亞丁灣和紅海海盜問題捲土重來表示嚴重關切。呼籲沿岸國家及其夥伴在《聯合國海洋法公約》框架內加強國際合作，採取積極措施有效應對海盜威脅。
此外，雙方堅定支持索馬里捍衛國家主權和領土完整，反對索馬里蘭獲得「外交承認」企圖，反對索馬里蘭同台灣當局進行任何形式勾連。雙方反對承認索馬里蘭為獨立實體，並重申索馬里蘭是索馬里聯邦共和國不可分割的一部分。(sl)