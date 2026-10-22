22/10/2026 11:45

【中東戰火】沙特油田遭襲，加劇石油供應擔憂，原油期貨漲價

《經濟通通訊社22日專訊》沙特阿拉伯油田遇襲，加劇中東石油供應擔憂，原油價格走高。布蘭特原油期貨價格上漲至每桶110美元附近，現報110.55，此前一個交易日價格波動超過3美元。紐約原油期貨則升至每桶98美元附近。



沙特阿美公司的Shaybah油田周三（21日）遭到無人機襲擊，造成兩人死亡，生產未受影響。另一邊廂，美國國務院下令非緊急工作人員及其家屬從沙特撤離。



CIBC私人財富集團的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「持續的緊張局勢以及中期選舉後局勢可能再次升級的風險，為價格提供了支撐。」



伊朗近幾周來加大力度攻擊霍爾木茲海峽的航運，而胡塞武裝分子則頻繁襲擊沙特阿拉伯。Karobaar Capital LP投資總監Haris Khurshid表示：「在外交方面取得更具體的進展之前，價格很難持續大幅下跌。」(rc)