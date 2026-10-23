23/10/2026 13:32

【ＡＩ】投資者伯里看淡AI投資熱潮，黑石總裁：不認為有「AI泡沫」，需求呈拋物線式增長

《經濟通通訊社23日專訊》知名價值投資者伯里（Michael Burry）周四（22日）再次將矛頭對準人工智能（AI）的投資熱潮，並憑歌寄意，預言耗資數以萬億計美元打造的數據中心終將走向衰敗與過時。



一直不看好AI相關市場的伯里，在其部落格分享該首以AI模型視角敘述的歌曲，他形容歌詞如「人們瘋狂採購GPU，如同軍備競賽裏囤積核武器，可戰爭早已落幕，他們還沒看見我的真面目」，十分貼近現時的AI投資熱潮。



不過黑石集團總裁Jon Gray卻不認同AI存在泡沫的說法，認為「AI需求增長近乎呈拋物線式，我們根本跟不上客戶需求」。他表示，黑石正推動建造支撐AI熱潮所需的基礎設施和長期資產，建立規模達2000億美元的數據中心業務版圖。(rc)